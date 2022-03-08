В Европарламенте предрекли ЕС катастрофу в случае отказа от российского газа

Депутат Европарламента Тьерри Мариан предрек Европейскому союзу (ЕС) катастрофу в случае отказа от импорта газа из России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к американской валюте. Депутат отметил, что в энергетическом плане если Евросоюз решит пойти еще дальше и прервет поставки энергоресурсов, то ЕС пойдет к «объявленной катастрофе». Помимо этого, Марьяни добавил, что при принятии решений о санкциях против Москвы Европа ведет себя эмоционально и не знает, что еще можно добавить к существующим ограничениям.

Ранее вице-премьер России Александр Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. По словам вице-премьера, такой шаг вызовет на мировом рынке всплеск цен на топливо.

