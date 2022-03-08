Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Европарламенте предрекли ЕС катастрофу в случае отказа от российского газа

Депутат Европарламента Мариани: ЕС ожидает катастрофа при отказе от импорта газа из России

Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Европарламента Тьерри Мариан предрек Европейскому союзу (ЕС) катастрофу в случае отказа от импорта газа из России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к американской валюте. Депутат отметил, что в энергетическом плане если Евросоюз решит пойти еще дальше и прервет поставки энергоресурсов, то ЕС пойдет к «объявленной катастрофе». Помимо этого, Марьяни добавил, что при принятии решений о санкциях против Москвы Европа ведет себя эмоционально и не знает, что еще можно добавить к существующим ограничениям.

Ранее вице-премьер России Александр Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. По словам вице-премьера, такой шаг вызовет на мировом рынке всплеск цен на топливо.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России показало боевой вылет вертолетов на Украине
Родственников певицы Софии Ротару задержали за попытку бегства из Украины
Московская каскадерка рассказала о своих первых проектах в кино
Yamaha Music решила остаться в России
Мединский понадеялся найти решение с Украиной по Крыму, ДНР и ЛНР
Россиянам назвали способы грамотно вести бюджет
В Европарламенте предрекли ЕС катастрофу в случае отказа от российского газа
В Москве заметили «"Жигули" Хоттабыча»
Врач допустила полное исчезновение дельта-штамма коронавируса
Эксперты оценили уход косметических компаний с российского рынка
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.