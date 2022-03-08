Новак заявил о праве России зеркально ответить на запрет «Северного потока-2»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа по «Северному потоку-1». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва бы могла в связи с необоснованными обвинениями в свой адрес и запретом в отношении «Северного потока-2» принять зеркальные меры и наложить эмбарго на прокачку газа по «Северному потоку-1», который сейчас загружен на 100 процентов. Тем не менее, Россия пока не прибегает к подобным шагам, хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями подталкивают ее к этому.

Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Александр Новак Вице-премьер России

Дискуссия о запрете импорта российской нефти

Новак также отметил, что в России вызывают озабоченность заявления и обсуждения о возможности наложить эмбарго и отказаться от российской нефти и нефтепродуктов. Он подчеркнул, что попытки инициировать подобные дискуссии подрывают основы рынка, создают неопределенности и приводят к существенному ущербу для потребителей.

Помимо этого, он рассказал, что сейчас наблюдается огромное давление на российских партнеров, трейдеров, транспортные компании, банки и финансовые учреждения в отношении поставок нефти из России. Тем не менее, импорт нефти из России является наиболее конкурентоспособным вариантом для европейского рынка с учетом развитой нефтепроводной инфраструктуры и логистики морских поставок, объяснил вице-премьер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Соединенные Штаты сейчас ведут активную дискуссию с партнерами из Европы о возможности запрета поставок российской нефти. Он отметил, что США ведут переговоры с европейскими союзниками с целью скоординировать шаги по наложению соответствующего запрета.

Вскоре после этого официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США пока не принимали никакого решения насчет заперта на импорт российской нефти. По ее словам, президент США Джо Байден обсуждал данный вопрос с европейскими лидерами в понедельник, 7 марта.

Последствия отказа от российской нефти

Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. По словам вице-премьера, такой шаг вызовет на мировом рынке всплеск цен на топливо.

До 300 долларов за баррель могут вырасти цены при отказе от российской нефти

При этом быстро заместить российскую нефть на европейском рынке невозможно. На это потребуется не один год, а заплатить за это придется потребителям в Европе, подчеркнул Новак.

7 марта сообщалось, что цена нефти марки Brent достигла новой рекордной отметки и превысила $130 за баррель, побив пиковые значения 2012 года более 128 долларов.

