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Блинкен прокомментировал возможность запрета поставок нефти из России

Блинкен заявил о дискуссии с Европой о возможности запрета поставок российской нефти

Фото: Olivier Douliery / AP

Соединенные Штаты сейчас ведут активную дискуссию с партнерами из Европы о возможности запрета поставок российской нефти. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN, его комментарий приводит ТАСС в воскресенье, 6 марта.

Он отметил, что США ведут переговоры с европейскими союзниками с целью скоординировать шаги по наложению запрета на импорт российской нефти.

Госсекретарь США подчеркнул, что при этом важно сохранить достаточные объемы поставок на мировом рынке.

Ранее Минфин США описал схемы обхода антироссийских санкций при торговле нефтью.

Для этих целей, в частности, понадобятся специальные обходные транзакции, пояснили в американском ведомстве.

Ряд стран ввел антироссийские санкции после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Поводом для последующих ограничительных мер стало начало российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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Анна Щербакова
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