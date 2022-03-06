Минфин США описал схемы обхода антироссийских санкций при торговле нефтью

После выпуска Минфином США генеральной лицензии, исключающей из-под влияния санкций «относящиеся к энергетике» сделки с участием подсанкционных российских банков, ведомство разъяснило, как американцам можно напрямую взаимодействовать с заблокированными банками в этой области. Для этого, в частности, понадобятся специальные обходные транзакции, сообщает РБК.

«Платежи в сфере энергетики могут и должны продолжаться», — подчеркнули в Минфине США.

Отмечается, что изданная ведомством лицензия позволяет совершать сделки посредством так называемых U-образных транзакций (U-turn transactions). Они предполагают, что платежи от иностранных контрагентов обрабатываются через свободные от санкций финансовые институты в третьих странах, поступая от них на долларовый счет российской компании в подсанкционном банке.

В Минфине США уточнили, что данная схема распространяется на следующие российские банки, попавшие под американские санкции: ВЭБ.РФ, ВТБ, ФК «Открытие», Совкомбанк, а также Центральный банк России и Сбербанк, который не попал под блокирующие санкции, но теперь не может иметь корреспондентские отношения в США. ПСБ и Новикомбанк, попавшие под блокирующие санкции из-за связи с оборонным сектором, в этом списке отсутствуют.

Ряд стран ввел антироссийские санкции после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Поводом для последующих ограничительных мер стало начало российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.