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В Белом доме прокомментировали возможность запрета импорта нефти из России

Псаки: США пока не принимали решения о возможности запрета на импорт нефти из России

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Власти США пока не принимали никакого решения насчет заперта на импорт российской нефти. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

По ее словам, президент США Джо Байден обсуждал данный вопрос с европейскими лидерами в понедельник, 7 марта. Псаки также добавила, что американская администрация находится в контакте с производителями энергоресурсов и рассматривает различные возможности по сокращению влияния ситуации вокруг Украины на рынки.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Соединенные Штаты сейчас ведут активную дискуссию с партнерами из Европы о возможности запрета поставок российской нефти. Он отметил, что США ведут переговоры с европейскими союзниками с целью скоординировать шаги по наложению запрета на импорт российской нефти.

Марина Совина
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