Названы последствия возможного отказа ЕС от российской нефти

Эксперт ФНЭБ Митрахович: отказ ЕС от российской нефти приведет к сокращению производства

Если Европейский союз (ЕС) откажется от российской нефти, в России произойдет сокращение производства, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Своим мнением о последствиях возможного эмбарго он поделился с «Лентой.ру».

Это достаточно проблемная история, так как в таком случае в России начнут останавливать скважины, как это происходило весной-летом 2020 года, в начале пандемии COVID-19, рассказал эксперт. Кроме того, по словам Митраховича, начнутся поиски вариантов для переориентировки поставок в Азию, наладить которые далеко небыстрый процесс.

Придется останавливать производство в России и договариваться потихоньку с Китаем, с Пакистаном, с Индией о том, как налаживать транспортные мощности. Это требует времени, есть танкеры, они тоже нерезиновые, но можно новые заказывать. Нефтепроводы и газопроводы, я думаю, в перспективе будут новые строиться в Китай. Есть еще поставки в Китай через Казахстан. Это все, конечно, потребует адаптации. И Европе нужна адаптация, чтоб от нас отказаться без шока, на это потребуется несколько лет, и России тоже нужно несколько лет Станислав Митрахович эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Ранее США ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. На этом фоне цены на нефть на мировом рынке выросли до 130 долларов за баррель, а цена бензина в США достигла исторического максимума — больше доллара за литр.

Европейский союз не стал присоединяться к эмбарго. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призывала ЕС полностью отказаться от нефти, угля и газа из России. В Европарламенте предрекли ЕС катастрофу в случае отказа от российского газа, а во Франции эмбарго на российскую нефть сравнили с «совершением харакири».

