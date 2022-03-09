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Во Франции сравнили эмбарго на российскую нефть с «совершением харакири»

Марин Ле Пен заявила, что введение ЕС эмбарго на нефть из России равносильно харакири

Фото: Sam Tarling / Getty Images

Введение Европейским союзом (ЕС) эмбарго на поставки российской нефти было бы равносильно «совершению харакири». Такое сравнение привела кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает ТАСС.

«Попытка с помощью собственного харакири нанести ущерб России — плохой способ», — заявила политик. По ее мнению, в случае соответствующего решения европейская экономика рискует умереть первой.

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«Применение этого рычага означало бы подвергнуть санкциям французов, французские предприятия, французскую экономику, которой понадобились бы годы для восстановления», — предупредила Ле Пен. Она подчеркнула, что негативные последствия от этой меры могут стать серьезнее, чем влияние пандемии коронавируса. По словам кандидата в президенты, лучшим способом урегулирования ситуации остается дипломатия.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал всех жителей Европы уменьшить потребление энергии на индивидуальном уровне ради того, чтобы постепенно снизить зависимость от российского газа.

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Екатерина Андреева
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