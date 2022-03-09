Жителей Европы призвали снизить потребление энергии ради отказа от газа России

Представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал всех жителей Европы снизить потребление энергии на индивидуальном уровне ради того, чтобы постепенно снизить зависимость от российского газа. Цитату приводит ТАСС.

«Это требует макроэкономических, технических мер, но и граждане должны меньше использовать систему отопления. Нужны индивидуальные усилия для снижения потребления газа. Это так же, как снижать потребление воды во время засухи или надевать маску во время пандемии COVID-19», — подчеркнул Боррель.

Ранее Еврокомиссия предложила европейцам план отказа от российских угля, нефти и газа. Его планируют реализовать до 2030 года. Он включает следующие шаги: диверсификацию газовых поставок, ускорение перехода на возобновляемые виды газа и замену газа в системах обогрева и генерации энергии.

8 марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон полностью запрещает импорт энергоносителей из России.

