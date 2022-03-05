ЕК призвала полностью отказаться от нефти и газа из России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз полностью отказаться от нефти, угля и газа из России. Об этом пишет ТАСС.

«Для этого мы должны диверсифицировать поставки, достичь лучших результатов в энергоэффективности и мы должны масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии», — отметила она.

Глава ЕК добавила, что Евросоюзу следует помочь потребителям, которые испытывают серьезные проблемы из-за многократного роста цен на углеводороды в Европе в 2021-2022 годах.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель оценил возможность отказа от поставок газа из России. По его словам, нельзя отказаться от поставок энергоресурсов из России «со дня на день», но Евросоюз будет стремиться к быстрому сокращению закупок.