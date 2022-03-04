В ЕС оценили возможность отказа от поставок российского газа

Представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель оценил возможность отказа от поставок газа из России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, нельзя отказаться от поставок энергоресурсов из России «со дня на день», но Евросоюз будет стремиться к быстрому сокращению закупок.

4 марта сообщалось, что стоимость газа в Европе достигла отметки выше 2400 долларов за тысячу кубометров. Рост к закрытию предыдущего дня составил почти 30 процентов.

