Европу предупредили о последствиях отказа от российской нефти
Санкции Евросоюза против российской нефти способны нанести значительный ущерб экономике европейских стран. Об этом пишет чешская Časopis argument.
Отмечается, что странам Старого света в случае прекращения поставок вряд ли удастся безболезненно компенсировать дефицит нефти. «В таком случае осталось бы только спорить о том, разрушат ли астрономические цены на нефть экономику ЕС или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть», — предупреждает издание.
«Хотя некоторые политики считают, что больше всего мы навредим России, разрушив собственную экономику, нам такие соображения видятся вводящими в заблуждение и антиобщественными», — резюмирует автор материала.
16 марта в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что возможные перебои с поставками нефти из России могут вызвать глобальный шок на рынке. С апреля добыча нефти в России, по прогнозам, упадет на три миллиона баррелей в сутки. Это произойдет из-за санкций и отказа некоторых покупателей от экспорта российского сырья. На Западе предполагают, что рост цен на сырьевые товары ускорит инфляцию и замедлит экономический рост.
Ранее стало известно, что российские нефтедобывающие компании столкнулись с проблемами при экспорте продукции. Многие западные трейдеры отказываются от покупки партий российского сорта Urals из-за их «токсичности».