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Европу предупредили о последствиях отказа от российской нефти

Časopis argument: санкции против российской нефти способны разрушить экономику ЕС

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Санкции Евросоюза против российской нефти способны нанести значительный ущерб экономике европейских стран. Об этом пишет чешская Časopis argument.

Отмечается, что странам Старого света в случае прекращения поставок вряд ли удастся безболезненно компенсировать дефицит нефти. «В таком случае осталось бы только спорить о том, разрушат ли астрономические цены на нефть экономику ЕС или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть», — предупреждает издание.

«Хотя некоторые политики считают, что больше всего мы навредим России, разрушив собственную экономику, нам такие соображения видятся вводящими в заблуждение и антиобщественными», — резюмирует автор материала.

16 марта в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что возможные перебои с поставками нефти из России могут вызвать глобальный шок на рынке. С апреля добыча нефти в России, по прогнозам, упадет на три миллиона баррелей в сутки. Это произойдет из-за санкций и отказа некоторых покупателей от экспорта российского сырья. На Западе предполагают, что рост цен на сырьевые товары ускорит инфляцию и замедлит экономический рост.

Ранее стало известно, что российские нефтедобывающие компании столкнулись с проблемами при экспорте продукции. Многие западные трейдеры отказываются от покупки партий российского сорта Urals из-за их «токсичности».

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Марина Совина
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