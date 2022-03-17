Европу предупредили о последствиях отказа от российской нефти

Časopis argument: санкции против российской нефти способны разрушить экономику ЕС

Санкции Евросоюза против российской нефти способны нанести значительный ущерб экономике европейских стран. Об этом пишет чешская Časopis argument.

Отмечается, что странам Старого света в случае прекращения поставок вряд ли удастся безболезненно компенсировать дефицит нефти. «В таком случае осталось бы только спорить о том, разрушат ли астрономические цены на нефть экономику ЕС или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть», — предупреждает издание.

«Хотя некоторые политики считают, что больше всего мы навредим России, разрушив собственную экономику, нам такие соображения видятся вводящими в заблуждение и антиобщественными», — резюмирует автор материала.

16 марта в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что возможные перебои с поставками нефти из России могут вызвать глобальный шок на рынке. С апреля добыча нефти в России, по прогнозам, упадет на три миллиона баррелей в сутки. Это произойдет из-за санкций и отказа некоторых покупателей от экспорта российского сырья. На Западе предполагают, что рост цен на сырьевые товары ускорит инфляцию и замедлит экономический рост.

Ранее стало известно, что российские нефтедобывающие компании столкнулись с проблемами при экспорте продукции. Многие западные трейдеры отказываются от покупки партий российского сорта Urals из-за их «токсичности».

