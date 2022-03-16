На Западе предрекли «глобальный шок» из-за перебоев с поставками нефти из России

МЭА спрогнозировало кризис на рынке из-за перебоев с экспортом российской нефти

Возможные перебои с поставками нефти из России могут вызвать глобальный шок на рынке. Об этом сказано в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

С апреля добыча нефти в России, по прогнозам, упадет на три миллиона баррелей в сутки. Это произойдет из-за санкций и отказа некоторых покупателей от экспорта российского сырья. На Западе предполагают, что рост цен на сырьевые товары ускорит инфляцию и замедлит экономический рост.

Необходимые резервные мощности, которые могли бы компенсировать дефицит нефти из России, есть только у Саудовской Аравии и ОАЭ. МЭА понизило оценку спроса на нефть в этом году на 1,1 миллиона баррелей в сутки, до 99,7 миллиона.

«Нынешний кризис связан с серьезными проблемами для энергетических рынков, но он также открывает новые возможности. Сочетание энергетической безопасности и экономических факторов вполне может ускорить переход от нефти», — подчеркивается в докладе.

Ранее стало известно, что российские нефтедобывающие компании столкнулись с проблемами при экспорте продукции. Многие западные трейдеры отказываются от покупки партий российского сорта Urals из-за их «токсичности».