Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Президент Сербии Вучич пожаловался на перевод расчетов за газ в рубли

Президент Сербии Вучич назвал перевод расчетов за газ в рубли проблемой для мира

Фото: Darko Vojinovic / AP

Президент Сербии Александр Вучич назвал решение России перевести расчеты за газ в рубли общемировой проблемой. Соответствующее мнение он высказал в эфире телеканала RTV Pink.

Не меньшей проблемой сербский лидер считает повышение цен на нефть и газ в Европе.

Некоторые люди считают, что это гениально в геополитической игре — противостоять нефтедоллару рублем вместе с юанем. Немцы уже сказали, что это причина для расторжения договора. Я в этом не уверен, все это приносит нам новые и новые проблемы

Александр ВучичПрезидент Сербии

Он также высказал свои опасения насчет того, что соседняя Венгрия, попавшая в список недружественных для России стран, не сможет платить за газ в рублях. Вучич подчеркнул, что многие малые страны Европы, не имеющие собственных газа и нефти, полностью зависят от импорта, а потому для большинства из них решение станет «попросту невыносимым».

Заявление Путина

Накануне, 23 марта, президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил о том, что поручил подготовить пакет мер по переводу продажи природного газа и другого российского экспорта в недружественные страны в рубли.

Глава государства подчеркнул, что коллективный Запад фактически скомпрометировал надежность своих валют, и теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены.

Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны за российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют

Владимир ПутинПрезидент России

При этом президент отметил, что Россия будет продолжать поставки природного газа в тех же объемах и по тем же принципам ценообразования, что были зафиксированы в заключенных ранее контрактах. По сути, изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли.

Реакция Германии

В Германии уже оценили решение Путина и заявили, что технически платить за газ только в рублях возможно, но это вынудит ЕС обходить собственные же санкции, сообщил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.

«Да, технически было бы возможным производить оплату в рублях. С точки зрения России это целесообразно», — заявил Эрнст.

Он добавил, что потенциальное введение запрета на энергоносители из России может быть чревато негативными последствиями.

Материалы по теме:
По-братски. Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
По-братски.Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
21 марта
Поднажмут за газ. Европа хочет отказаться от российского газа. Почему это практически невозможно?
Поднажмут за газ.Европа хочет отказаться от российского газа. Почему это практически невозможно?
15 марта

В свою очередь, глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер заявил, что газовая промышленность ФРГ сбита с толку заявлением российского президента.

«Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях, с большим замешательством», — признался Келер и не стал прогнозировать последствия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Президент Сербии Вучич пожаловался на перевод расчетов за газ в рубли
Пранкеры Вован и Лексус выложили полную версию разговора с Беном Уоллесом
Раскрыты подробности запуска ракеты Северной Кореей
Предсказан срок открытия Китая для российских туристов
Стало известно о возможном тюремном сроке для бойца UFC Масвидаля
Минобороны покажет новые документы о биолабораториях США на Украине
В России госпитализировали 4540 пациентов с коронавирусом
Пакистан представил новую гаубицу на параде
Диетологи назвали опасные продукты для страдающих от высокого кровяного давления
Индия разрешила России вкладывать деньги в ее компании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.