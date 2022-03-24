Президент Сербии Вучич пожаловался на перевод расчетов за газ в рубли

Президент Сербии Вучич назвал перевод расчетов за газ в рубли проблемой для мира

Президент Сербии Александр Вучич назвал решение России перевести расчеты за газ в рубли общемировой проблемой. Соответствующее мнение он высказал в эфире телеканала RTV Pink.

Не меньшей проблемой сербский лидер считает повышение цен на нефть и газ в Европе.

Некоторые люди считают, что это гениально в геополитической игре — противостоять нефтедоллару рублем вместе с юанем. Немцы уже сказали, что это причина для расторжения договора. Я в этом не уверен, все это приносит нам новые и новые проблемы Александр Вучич Президент Сербии

Он также высказал свои опасения насчет того, что соседняя Венгрия, попавшая в список недружественных для России стран, не сможет платить за газ в рублях. Вучич подчеркнул, что многие малые страны Европы, не имеющие собственных газа и нефти, полностью зависят от импорта, а потому для большинства из них решение станет «попросту невыносимым».

Заявление Путина

Накануне, 23 марта, президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил о том, что поручил подготовить пакет мер по переводу продажи природного газа и другого российского экспорта в недружественные страны в рубли.

Глава государства подчеркнул, что коллективный Запад фактически скомпрометировал надежность своих валют, и теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены.

Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны за российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют Владимир Путин Президент России

При этом президент отметил, что Россия будет продолжать поставки природного газа в тех же объемах и по тем же принципам ценообразования, что были зафиксированы в заключенных ранее контрактах. По сути, изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли.

Реакция Германии

В Германии уже оценили решение Путина и заявили, что технически платить за газ только в рублях возможно, но это вынудит ЕС обходить собственные же санкции, сообщил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.

«Да, технически было бы возможным производить оплату в рублях. С точки зрения России это целесообразно», — заявил Эрнст.

Он добавил, что потенциальное введение запрета на энергоносители из России может быть чревато негативными последствиями.

В свою очередь, глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер заявил, что газовая промышленность ФРГ сбита с толку заявлением российского президента.

«Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях, с большим замешательством», — признался Келер и не стал прогнозировать последствия.