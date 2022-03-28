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Шольц выступил против резкого эмбарго на российские энергоресурсы

Канцлер Германии Шольц не планирует вводить резкое эмбарго на российские энергоресурсы
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michael Kappeler/ Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ARD выступил против резкого эмбарго на российские энергоресурсы и заявил, что не планирует его вводить, передает ТАСС.

Политик пояснил, что ФРГ будет постепенно сокращать зависимость от российских угля и газа, поскольку быстрый запрет может негативно сказаться на рынке труда и промышленности.

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По словам Шольца, не только Германия зависит от российских ресурсов, но и многие страны Восточной Европы. Из-за резкого эмбарго под ударом оказались бы многие рабочие места. Канцлер призвал принимать взвешенные решения.

Если бы данный импорт прервался за один день, то это привело бы к тому, что целые производственные ветви должны были бы прекратить свою деятельность. Правда в том, что мы бы спровоцировали существенный экономический кризис

Олаф ШольцКанцлер Германии

23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил о том, что поручил подготовить пакет мер по переводу продажи природного газа и другого российского экспорта в недружественные страны в рубли. Глава государства пояснил, что Москва будет продолжать поставки природного газа в тех же объемах и по тем же принципам ценообразования, что были зафиксированы в заключенных ранее контрактах. По сути, изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли.

Ряд европейских лидеров, в частности президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя решение российского лидера, заявили, что у них нет оснований платить за газ рублями, поскольку договоры предусматривают оплату в долларах или евро. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сочла перевод поставок газа в Европу на оплату в рублях попыткой обойти санкции.

Европа может отказаться от российского газа в течение двух лет

Европейский союз может отказаться от российского газа в течение двух лет. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Мы стремимся снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов, а не запретить их

Жозеп БоррельВерховный представитель ЕС по иностранным делам

Глава евродипломатии отметил, что ЕС пытается диверсифицировать ресурсы, здесь может сыграть большую роль Ближний Восток. Кроме того, сокращению потребления будут способствовать «зеленые» проекты.

25 марта стало известно, что Министерство экономики Германии планирует летом вдвое сократить импорт российской нефти, осенью отказаться от угля из России, а к концу года снизить до 30 процентов зависимость от российского газа.

Британская газета The Guardian предупредила, что западные страны могут испытать «шок» из-за перенаправления экспорта топлива из России на азиатские рынки. Издание отметило, что санкциями против России страны Европы и США загонят себя в ловушку. Издание пояснило, что у Вашингтона есть рычаги давления на мировую финансовую систему, но зачастую США не могут определиться с целями.

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Марина Совина
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