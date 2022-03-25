Германия раскрыла детали плана по отказу от российского газа

Германия планирует сократить зависимость от российского газа до 30 процентов к концу года

Министерство экономики Германии планирует летом вдвое сократить импорт российской нефти, осенью отказаться от угля из России, а к концу года снизить до 30 процентов зависимость от российского газа. Детали плана раскрыло издание Spiegel.

«Германия находится в процессе быстрого снижения своей энергетической зависимости от России», — отмечается в документе. В настоящее время она импортирует из России 55 процентов необходимого стране газа, 50 процентов угля и 35 процентов нефти.

Экономия и замена газовых электростанций на угольные должна «сократить российскую долю газа примерно до 30 процентов к концу года». Планируется, что к середине 2024 года показатель снизится до десяти процентов. Из 46 миллиардов кубометров газа, которые Германия ежегодно получает из России, большая часть уже заменена поставками СПГ, отмечает издание.

Кроме того, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек считает, что к середине 2022 года импорт российской нефти в страну упадет вдвое. Что касается российского угля, то большинство операторов электростанций уже стали снижать его использование.

Ранее в Германии сочли решение России продавать газ за рубли нарушением договоров. Газовая промышленность ФРГ сбита с толку, отметил глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер.