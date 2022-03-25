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Германия раскрыла детали плана по отказу от российского газа

Германия планирует сократить зависимость от российского газа до 30 процентов к концу года

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Министерство экономики Германии планирует летом вдвое сократить импорт российской нефти, осенью отказаться от угля из России, а к концу года снизить до 30 процентов зависимость от российского газа. Детали плана раскрыло издание Spiegel.

«Германия находится в процессе быстрого снижения своей энергетической зависимости от России», — отмечается в документе. В настоящее время она импортирует из России 55 процентов необходимого стране газа, 50 процентов угля и 35 процентов нефти.

Экономия и замена газовых электростанций на угольные должна «сократить российскую долю газа примерно до 30 процентов к концу года». Планируется, что к середине 2024 года показатель снизится до десяти процентов. Из 46 миллиардов кубометров газа, которые Германия ежегодно получает из России, большая часть уже заменена поставками СПГ, отмечает издание.

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Кроме того, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек считает, что к середине 2022 года импорт российской нефти в страну упадет вдвое. Что касается российского угля, то большинство операторов электростанций уже стали снижать его использование.

Ранее в Германии сочли решение России продавать газ за рубли нарушением договоров. Газовая промышленность ФРГ сбита с толку, отметил глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер.

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Платон Щукин
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