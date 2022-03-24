В Еврокомиссии сочли перевод оплаты за газ в рубли попыткой обойти санкции

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что оплата газа в рублях является попыткой обойти санкции

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прокомментировала решение России перевести контракты на поставки газа в Европу на оплату в рублях. Она сочла это попыткой обойти санкции, передает Reuters.

Фон дер Ляйен заявила, что подобное решение является односторонним и нарушает контракт. «Это являлось бы попыткой обойти санкции, мы не допустим действий в обход наших ограничений. Время, когда энергетика могла использоваться для шантажа, прошло», — подчеркнула политик.

Ранее премьер Словении Янез Янша заявил, что Европа откажется платить за газ в рублях. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, сообщил, что валюта, в которой должны идти платежи, уже зафиксирована в контрактах. Премьер Италии Марио Драги заметил, что считает перевод расчетов в рубли нарушением контрактов.

О переводе контрактов на поставку газа в Европу на рублевую оплату накануне, 23 марта, заявил президент России Владимир Путин. Он поручил правительству дать соответствующее распоряжение «Газпрому», а также в ближайшее время проработать механизм таких выплат. По словам главы государства, такие валюты, как доллар и евро, себя скомпрометировали.