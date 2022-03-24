Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Европа отказалась платить за газ в рублях

Премьер-министр Словении Янша заявил об отказе Европы платить за российский газ в рублях

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Европа откажется платить за газ в рублях, заявил премьер Словении Янез Янша. Его слова приводит Reuters. При том лидеры других европейских государств указывают на то, что сейчас валюта указана в контрактах, а при их пересмотре можно было бы менять и цены.

«Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли, никто в рублях платить не будет», — сказал глава словенского кабмина перед саммитом лидеров Евросоюза в Брюсселе.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, сообщил, что валюта, в которой должны идти платежи, уже зафиксирована в контрактах. Премьер Италии Марио Драги заметил, что считает перевод расчетов в рубли нарушением контрактов.

При этом глава правительства Бельгии Александер де Кроо заявил перед началом саммита, что при пересмотре валюты можно было бы менять и цены на энергоносители, передает РИА Новости.

Ранее 24 марта об отсутствии возможности перевести расчеты в рубли заявил и председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский.

О переводе контрактов на поставку газа в Европу на рублевую оплату накануне, 23 марта, заявил президент России Владимир Путин. Он поручил правительству дать соответствующее распоряжение «Газпрому», а также в ближайшее время проработать механизм таких выплат. По словам главы государства, такие валюты, как доллар и евро, себя скомпрометировали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Европа отказалась платить за газ в рублях
Франция отказалась участвовать в конфликте на Украине
Зарубившего жену топором россиянина приговорили к 12 годам колонии
Модельер Томми Хилфигер продал дом неизвестному
Дания пообещала вновь поставить оружие на Украину
Политолог оценил возможность сближения России и КНДР
Россиянам раскрыли способы добраться до Крыма после закрытия аэропортов
Студентку российского колледжа задержали за шантаж преподавателя
Названа самая высокооплачиваемая должность для новичков в сфере IT в Москве
Венедиктов сообщил об угрозах в свой адрес
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.