Польша заявила о невозможности рассчитываться за газ в рублях

Глава польского концерна PGNIG Маевский не увидел возможностей для расчета за газ в рублях

Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский заявил, что не видит возможности перевести расчеты за российский газ в рубли, как этого требует президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что компания намерена выполнять контракт на ранее установленных условиях, так как контрагент не может по своему желанию менять способ оплаты. По его словам, «ямальский» контракт предусматривает только способ регулирования цены. Поэтому формальных оснований для смены валюты не существует.

О переводе контрактов на поставку газа в Европу на рублевую оплату накануне, 23 марта, заявил президент России Владимир Путин. Он поручил правительству дать соответствующее распоряжение «Газпрому», а также в ближайшее время проработать механизм таких выплат. По словам главы государства, такие валюты, как доллар и евро, себя скомпрометировали.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в деталях будет выглядеть такая оплата, попросил подождать несколько дней, пока покупатели не выработают консолидированную позицию. При этом он подчеркнул, что решение окончательное, так что враждебные страны, например, Болгария, все равно будут платить в рублях. А вот Сербии, добавил он, Москва постарается помочь.