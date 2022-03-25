Макрон прокомментировал требование России платить за газ в рублях

Президент Макрон: у Франции нет оснований соглашаться платить рублями за газ из России

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в пятницу, 25 марта, прокомментировал требование России платить за газ в рублях. Об этом сообщает РИА Новости.

Макрон заявил, что у Франции нет оснований соглашаться платить рублями. «Цель этого требования — найти механизм обхода санкций. Но это несовместимо с контрактами, которые мы подписывали», — пояснил он. Глава Франции подчеркнул, что европейские покупатели российского газа должны покупать его за евро.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Европа должна платить за газ российскими рублями. В связи с этим он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит поставки в соответствиями с условиями контрактов. Поменяется лишь валюта.