The Guardian: антироссийские санкции загонят в ловушку США и страны Европы

Своими санкциями против России страны Европы и США загонят себя в ловушку. Об этом написали в британской газете The Guardian.

По словам авторов издания, Россия, являясь 11-й экономикой в мире, имеет важное значение для других стран. Если российский экспорт газа и нефти переориентируется на азиатских потребителей, это будет удар по Европе и США. Переход России на расчет в рублях с недружественными странами неизбежно приведет к росту инвестиций в углеродное топливо и замедлит переход к зеленой экономике.

В публикации подчеркивается, что Россия поставляет миру важнейшие полезные ископаемые, а также пшеницу. Кроме того, российские экономика и наука способны на разработку новых технологий, что позволит стране выйти из «геополитической клетки». «У Вашингтона есть рычаги давления на мировую финансовую систему, но зачастую США не могут определиться с целями», — написали авторы The Guardian.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о расширении санкций против России. Он отметил, что Европейский союз готов пойти на это, но не в ущерб собственной экономике. Лидер уточнил, что рестрикции не касаются стратегически важных отраслей и сосредоточены в первую очередь на финансовой сфере и состоятельных гражданах России.