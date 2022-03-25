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Шольц ответил на требование России платить за газ в рублях

Шольц: договоры с Россией о поставках газа предусматривают оплату в долларах или евро
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Johanna Geron / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на требование России об оплате поставок российского газа в рублях. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА Новости.

По его словам, в Европейском союзе (ЕС) исходят из того, что договоры о газе предусматривают оплату в долларах или евро. Так Шольц прокомментировал вопрос о том, согласовали ли европейские лидеры какую-либо общую позицию по требованиям Москвы.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Европа должна платить за газ российскими рублями. В связи с этим он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит поставки в соответствиями с условиями контрактов. Поменяется лишь валюта.

После заявления президента курс рубля вырос по отношению к доллару в ходе торгов на Мосбирже. Стоимость доллара опустилась ниже 100 рублей.

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Марина Совина
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