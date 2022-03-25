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Вучич назвал отказ от нефти и газа из России «выстрелом в ногу» для Европы

Президент Сербии Вучич назвал «выстрелом в ногу» санкции против российских нефти и газа
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич назвал возможный отказ от нефти и газа из России «выстрелом в ногу» для Европы. Его слова в эфире национального телевидения передает РИА Новости.

По словам Вучича, альтернативные источники газа не имеют достаточного объема топлива для потребностей Европы. Он также отметил, что «рациональные люди на Западе» это понимают, и осознают необходимость переговоров с Россией.

В частности, немецкие и австрийские политики говорят, что не могут «уничтожать сами себя» отказом от российских ресурсов. «Если введем санкции России по вопросу нефти и газа, то уничтожим сами себя, как будто начали бороться с кем-то, и первым делом выстрелили себе в ногу, как тогда бороться», — сказал Вучич.

Ранее Александр Вучич назвал решение России перевести расчеты за газ в рубли общемировой проблемой. Он подчеркнул, что многие малые страны Европы, не имеющие собственных газа и нефти, полностью зависят от импорта.

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Марина Совина
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