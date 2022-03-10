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Российский миллиардер высказался об идее национализации иностранных компаний

Владелец «Норникеля» Потанин выступил против национализации ушедших из России компаний

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский миллиардер, основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин высказался об идее национализации активов уходящих с российского рынка иностранных компаний. Его слова приводит «Интерфакс».

«Это вернет нас на 100 лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий», — отметил Потанин.

Решение отдельных компаний об уходе из России на фоне спецоперации в Донбассе продиктованы эмоциональной реакцией и давлением со стороны западной общественности, считает бизнесмен. В дальнейшем многие из них могут вернуться. «И лично я бы сохранил для них такую возможность», — отметил Потанин.

В конце февраля и начале марта ряд крупных иностранных компаний объявили об уходе с российского рынка или о временной приостановке работы на нем. Некоторые при этом пообещали продолжить выплачивать зарплату сотрудникам и арендовать помещения.

В ответ несколько российских чиновников предложили ввести в таких предприятиях внешнее управление, а в дальнейшем национализировать их.

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Платон Щукин
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