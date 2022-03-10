Российский миллиардер высказался об идее национализации иностранных компаний

Владелец «Норникеля» Потанин выступил против национализации ушедших из России компаний

Российский миллиардер, основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин высказался об идее национализации активов уходящих с российского рынка иностранных компаний. Его слова приводит «Интерфакс».

«Это вернет нас на 100 лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий», — отметил Потанин.

Решение отдельных компаний об уходе из России на фоне спецоперации в Донбассе продиктованы эмоциональной реакцией и давлением со стороны западной общественности, считает бизнесмен. В дальнейшем многие из них могут вернуться. «И лично я бы сохранил для них такую возможность», — отметил Потанин.

В конце февраля и начале марта ряд крупных иностранных компаний объявили об уходе с российского рынка или о временной приостановке работы на нем. Некоторые при этом пообещали продолжить выплачивать зарплату сотрудникам и арендовать помещения.

В ответ несколько российских чиновников предложили ввести в таких предприятиях внешнее управление, а в дальнейшем национализировать их.

