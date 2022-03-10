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Медведев анонсировал национализацию активов уходящих из России компаний

Медведев заявил, что правительство прорабатывает меры против уходящих из России компаний

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Правительство уже занялось проработкой мер, направленных против иностранных компаний, которые решили уйти из России на фоне западных санкций. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

В частности, могут быть приняты решения о банкротстве и национализации активов указанных компаний, анонсировал политик.

«Первостепенная задача — не допустить, чтобы люди остались на улице, создать новые производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами. Такой подход объективен и справедлив», — подчеркнул Медведев.

Он также выразил уверенность в том, что зарубежным компаниям, которые решили покинуть российский рынок, будет непросто вернуться.

Ранее 10 марта организация «Общественная потребительская инициатива» заявила о создании перечня иностранных компаний, которые могут пройти процедуру национализации в России. Среди них 59 компаний, включая «Макдональдс», Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M и другие. Список уже направлен в правительство и Генпрокуратуру.

До этого в правительстве России поддержали идею национализации активов уходящих компаний. Речь идет организациях, которые более чем на четверть принадлежат иностранным лицам из недружественных государств.

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Варвара Кошечкина
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