В России захотели национализировать Apple и IKEA

«Известия» сообщили о создании перечня из 59 иностранных компаний для национализации

Организация «Общественная потребительская инициатива» заявила о создании перечня иностранных компаний, которые могут пройти процедуру национализации в России. Среди них 59 компаний, включая «Макдональдс», Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M и другие. Список уже направлен в правительство и Генпрокуратуру, пишут «Известия».

В России захотели национализировать компании, которые объявили приостановке своей работы в стране без предоставления гарантий гражданам. Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов сообщил, что список планируют дорабатывать вместе с правоохранительными органами, Минпромторгом и Роспотребнадзором. По его словам, перечень останется открытым.

«Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», — объяснил Павлов.

Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил, что при несоблюдении иностранного законодательства иностранному бизнесу следует понести наказание. В частности, нарушение обязательств перед сотрудниками и поставщиками грозит компаниям ускоренной процедурой банкротства и появлением внешнего управления.

В свою очередь гендиректор НКО «Союз добросовестных поставщиков», юрист Евгений Ландо сообщил, что необходимо дождаться выхода законодательных актов и самого закона. Это позволит изучить финальные формулировки документа, а также механизм его действия.

Накануне, 9 марта, в правительстве России поддержали идею национализации активов уходящих компаний. Речь идет организациях, которые более чем на четверть принадлежат иностранным лицам из недружественных государств.