В правительстве России поддержали идею национализации активов уходящих компаний

Правительственная комиссия одобрила идею по национализации активов зарубежных компаний

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая предполагает возможность национализации активов зарубежных компаний, уходящих с российского рынка. О решении поддержать идею сообщила пресс-служба «Единой России», ее заявления цитирует ТАСС.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций. Он предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок», — указали в пресс-службе.

Как указали в партии, которая ранее и выступала с соответствующим предложением, в соответствующих компаниях предлагают по суду вводить внешнее управление, что должно «предупредить банкротство и сохранить рабочие места. Уточняется, что речь идет организациях, более чем на четверть принадлежащих иностранным лицам из недружественных государств.

У собственников есть возможность и отказаться от внешнего управления: для этого нужно, согласно инициативе, либо вернуться к работе в России, либо продать свою долю с сохранением бизнеса и рабочих мест. В противном же случае суд назначит временную администрацию сроком на три месяца. Создается новая организация, ее акции выставляются на торги, а старая ликвидируется. «Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации», — разъяснили в пресс-службе партии.

Предложение национализировать предприятия уходящих из России западных компаний в партии анонсировали 7 марта. Там подчеркивали, что во всех подобных случаях речь идет о чисто политическом решении со стороны иностранных организаций.