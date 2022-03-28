Песков прокомментировал возможность национализации в России

Песков назвал слухи о национализации имущества и компаний в России «чистой уткой»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о возможной национализации имущества и компаний российских предпринимателей в стране «чистой уткой» и заявил, что реагировать на такие «вымыслы» не стоит. Его слова передает РИА Новости.

«Это очередная глупость, которая, конечно же, распространяется как слухи», — прокомментировал он ситуацию, посоветовав окружающим сохранять трезвость ума.

Разговоры о национализации начали появляться на фоне комментариев крупных российских предпринимателей, которые не до конца одобряют изменения, произошедшие в России после начала действий на Украине.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что правительство разрабатывает решения о банкротстве и национализации активов иностранных компаний, которые заявили об уходе из страны. По его мнению, это будет справедливо и объективно.

Аналогичное предложение одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В свою очередь российский миллиардер, основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин указал, что если национализация окажется экспроприацией, то это отбросит страну на сто лет назад в развитии.