Зеленский предложил Раде утвердить решение о конфискации российского имущества

Зеленский предложил Раде утвердить решение СНБО о конфискации российского имущества

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду страны проект постановления, утверждающего решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны «о применении секторальных, специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Российской Федерации». Об этом сообщает ТАСС.

Текст проекта постановления опубликован не был. Отмечается, что документ передан на рассмотрение парламентского комитета.

5 августа правительство Украины утвердило указ Зеленского о конфискации объектов, находящихся в собственности России.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал массовую конфискацию активов россиян в конце лета. Имущество политиков, чиновников и бизнесменов будут конфисковывать с помощью СНБО и Высшего антикоррупционного суда.