Зеленский предложил Раде утвердить решение о конфискации российского имущества
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду страны проект постановления, утверждающего решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны «о применении секторальных, специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Российской Федерации». Об этом сообщает ТАСС.
Текст проекта постановления опубликован не был. Отмечается, что документ передан на рассмотрение парламентского комитета.
5 августа правительство Украины утвердило указ Зеленского о конфискации объектов, находящихся в собственности России.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал массовую конфискацию активов россиян в конце лета. Имущество политиков, чиновников и бизнесменов будут конфисковывать с помощью СНБО и Высшего антикоррупционного суда.