Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский предложил Раде утвердить решение о конфискации российского имущества

Зеленский предложил Раде утвердить решение СНБО о конфискации российского имущества
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду страны проект постановления, утверждающего решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны «о применении секторальных, специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Российской Федерации». Об этом сообщает ТАСС.

Текст проекта постановления опубликован не был. Отмечается, что документ передан на рассмотрение парламентского комитета.

5 августа правительство Украины утвердило указ Зеленского о конфискации объектов, находящихся в собственности России.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал массовую конфискацию активов россиян в конце лета. Имущество политиков, чиновников и бизнесменов будут конфисковывать с помощью СНБО и Высшего антикоррупционного суда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Заключенные напали на сотрудников колонии в Калмыкии
Бывший боец UFC из лиги Нурмагомедова принял ислам
Самое засушливое место в США закрыли из-за масштабного наводнения
Украинцев-вымогателей задержали в Испании
В УФСИН прокомментировали нападение заключенных на сотрудников ИК в Калмыкии
Кадыров сообщил о неформальной встрече с Шойгу в Сочи
Зеленский предложил Раде утвердить решение о конфискации российского имущества
Власти Херсона опровергли сообщения о смерти Гуры
Московские арендодатели стали реже отказывать желающим снять жилье
«Спартак» обыграл аутсайдера РПЛ и вышел в лидеры чемпионата России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.