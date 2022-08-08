Названы три страны с самым простым порядком оформления визы для россиян

АТА: россиянам проще всего оформить шенгенскую визу через Болгарию, Венгрию и Грецию

Оформить шенгенскую визу гражданам России сейчас проще всего в визовых центрах Болгарии, Венгрии и Греции. Болгарская туристическая виза дает право въехать в несколько европейских стран. Государства с самым простым порядком оформления виз в беседе с «Газетой.Ru» назвала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова.

«Мой топ-3 европейских стран, куда можно без проблем оформить туристическую визу, — Венгрия, Болгария, Греция. Это исходя из моих наблюдений. А так, и во Францию люди пытаются cдать документы, выходят французские визы, даже на пятилетний срок. То есть варианты для россиян в Европе до сих пор есть», — отметила Осипова.

Директор альянса подчеркнула, что выдача шенгена происходит в прежнем режиме. Ограничение на выдачу туристических виз в Чехию, Литву и Эстонию почти никак не отразилось на жителях России, ранее спрос на эти направления и так был невелик.

«Сейчас можно получить греческий шенген на конец октября. Та же история с Болгарией, которая увеличила сроки выдачи виз для россиян в связи с сокращением работников консульства. То есть замедлилось оформление, но выдачи визы по-прежнему производятся», — резюмировала Осипова.

Ранее сообщалось, что Финляндия собирается ограничить транзитный туризм из России в другие страны Европы по выданным раньше финскими дипмиссиями шенгенским визам. Вопрос о выдаче виз россиянам будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа.