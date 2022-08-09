В Совфеде ответили на призыв запретить туризм в Европе для россиян

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал меры против туристов из России харакири для Европы

Европа — это общее пространство, и Россия является его неотъемлемой частью. При этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас может представлять интересы только своей страны, но никак не интересы всего континента, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Так он ответил на призывы запретить россиянам туризм в Европе.

Позиция Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала призыв президента Украины Владимира Зеленского запретить российским туристам въезд в Европу. Каллас напомнила, что авиасообщение из России в Европу закрыто, однако у россиян с визой еще есть способ попасть в еврозону через ближайших сухопутных соседей — Финляндию, Эстонию и Латвию. Она призвала полностью прекратить туризм из России.

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — заявила эстонский премьер.

Начнем с того, что Европа — это понятие географическое, и не премьеру Эстонии определять границы этого пространства и тем более режим использования этого пространства Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

«Никто не давал право премьеру Эстонии разговаривать от имени кого бы то ни было, кроме той страны, которую она представляет. И если Каллас считает, что посещение Эстонии является для кого-то привилегией, оставим это на ее совести. Тем самым она просто лишит Эстонию существенной части доходов. На мой взгляд, это было бы позицией антигосударственной и антинародной с точки зрения интересов Эстонии», — заявил Косачев.

Возможные ограничения

При этом вице-спикер Совета Федерации не отрицает того факта, что дополнительные санкции со стороны Евросоюза в отношении туризма могут последовать.

«Европейский союз ведет себя совершенно нелогично и часто вразрез со своими собственными интересами. Но, видимо, для многих европейских политиков, включая премьер-министра Эстонии, соображение сиюминутной политической конъектуры оказываются важнее долгосрочных интересов», — сказал он.

Остается только наблюдать за тем, как они совершают харакири Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада.