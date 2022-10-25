Глава ЕК назвала условия финансирования восстановления Украины

Глава ЕК: финансировать восстановление Украины будут при проведении реформ и подотчетности

Финансирование восстановления Украины будет при выполнении ряда условий и осуществлении реформ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Восстановление Украины — это процесс под украинским руководством на условиях проведения реформ, транспарентности, подотчетности и верховенства закона, демократии, равенства полов и инклюзивности», — сказала она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложили разработать «план Маршалла» для Украины и создать платформу для координации оказываемой Киеву помощи в восстановлении страны.

Немецкий лидер и глава ЕК указали, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 миллиардов евро. Они подчеркнули, что Киев в одиночку не справится с необходимыми расходами, поэтому проблему следует решать совместно, с привлечением ЕС, «Группы семи» (G7), финансовых институтов, международных организаций и частных инвесторов.