Конгрессмен пригласил Путина и Зеленского провести переговоры в Аризоне

Конгрессмен Пол Гозар пригласил Путина и Зеленского провести мирные переговоры в Аризоне

Член палаты представителей конгресса США Пол Гозар пригласил президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры в Аризоне. Соответствующее письмо он направил посольствам России и посольства Украины в Вашингтоне, а сам документ опубликовал в Twitter.

Гозар пригласил Путина и Зеленского в столицу Аризоны — город Финикс — для проведения мирных переговоров. Там политики смогут «начать диалог по деэскалации ядерной напряженности, прекратить войну и завершить смерти и разрушения, захватившие ваши страны», отметил конгрессмен. По его мнению, расположение штата обеспечит дистанцию от конфликта и от призывающих к продолжению конфликта институтов, которая необходима для продуктивных переговоров.

«Если в нашей политике или в наших вооруженных силах не найдется ни одного лидера, который попытается положить конец этой войне без немыслимых глобальных смертей и разрушений, тогда я должен», — объяснил свое обращение Гозар. Он рассказал, что обладает мандатом миротворческой миссии ООН и рассчитывает на поддержку организации.

На пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. При этом он отметил, что Киев принял решение отказаться от диалога с Москвой.