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22:17, 6 ноября 2022Мир

Президент ФРГ призвал не принимать за Украину решение о переговорах с Россией

Штайнмайер: Украина должна сама принимать решение о переговорах о прекращении огня
Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Украина должна сама принимать решение относительно проведения переговоров о прекращении огня. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает ТАСС.

«Нельзя решать за Украину. (...) Украина должна сказать, когда она хочет таких переговоров и считает их перспективными», — призвал политик.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

30 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для переговоров для достижения своих целей в специальной военной операции на Украине, которые по-прежнему остаются неизменными.

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Юлия Мискевич
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