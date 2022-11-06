Президент ФРГ призвал не принимать за Украину решение о переговорах с Россией

Штайнмайер: Украина должна сама принимать решение о переговорах о прекращении огня

Украина должна сама принимать решение относительно проведения переговоров о прекращении огня. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает ТАСС.

«Нельзя решать за Украину. (...) Украина должна сказать, когда она хочет таких переговоров и считает их перспективными», — призвал политик.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

30 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для переговоров для достижения своих целей в специальной военной операции на Украине, которые по-прежнему остаются неизменными.