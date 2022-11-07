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19:26, 7 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве объяснили позицию по переговорам с Москвой

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина не отказывалась от переговоров с Россией

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Киев никогда не отказывался от переговоров с Москвой, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова приводит РБК.

Советник указал, что позиция Украины всем известна. Так, он объяснил, что Киев желает в первую очередь вывода российских военных с территории Украины. «Готов ли [президент России Владимир] Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером РФ», — заявил Подоляк.

7 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ по-прежнему открыта для переговоров с Украиной, но сейчас они невозможны из-за отказа Киева. По его словам, на Украине подобная позиция обращена в вид закона.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что США пытаются убедить Украину выразить готовность к переговорам с Россией. Отмечалось, что это «продуманная попытка обеспечить поддержку киевского правительства» со стороны других стран, которые опасаются затягивания конфликта.

В конце сентября Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Россией, пока главой страны является Владимир Путин.

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Алина Гончарова
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