Американский полковник допустил ввод войск на Украину

Полковник Макгрегор допустил, что президент США Байден введет войска на Украину

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден может осуществить ввод американских войск на Украину. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Вероятность вмешательства

Макгрегор допустил, что Байден введет войска на Украину без согласия Конгресса США. По словам полковника, в американском законодательстве существуют юридические основания, которые позволяют главе государства принимать подобные решения.

К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет Дуглас Макгрегор полковник

Полковник добавил, что со времен эпохи Франклина Рузвельта США является страной с президентской формой правления. «Это одна из трагедий Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

Ранее Макгрегор признал ошибку США в оценке армии России. Он считает неверной идею о том, что американские военные смогут победить российских в случае прямого вмешательства Вашингтона в конфликт на Украине. «Белый дом, похоже, рассматривает возможность использования сил НАТО, в основе которых будут американские солдаты, против России», — подчеркнул полковник.

Позиция США

22 октября стало известно, что США разместили в Румынии элитную 101-ю десантную дивизию для участия в учениях НАТО. Ее командиры утверждают, что «если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу Украины».

Размещение войск в Румынии говорит о страхе Байдена и его союзников о дальнейшем продвижении России к странам Прибалтики, которые являются членами НАТО. С таким мнением выступил автор американского портала 19fortyfive подполковник армии США в отставке Дэниэл Девис.

В свою очередь бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус допустил участие США в кризисе на Украине в качестве многонационального контингента под руководством Вашингтона, а не как силы НАТО.

Наши силы не собираются отправляться в Европу, чтобы воевать на Украине, но [они направляются], для того, чтобы защищать наших союзников по НАТО в случае, если [президент России Владимир] Путин решит продолжить двигаться на Запад Джо Байден президент США

При этом еще в марте Байден отказывался вводить американских военных на Украину. Он подчеркивал, что силы страны не участвуют и не будут участвовать в вооруженном конфликте с Россией на Украине.

Помощь США Украине

4 ноября представитель Пентагона Сабрина Синг заявила, что ведомство выделит Украине новый пакет военной помощи. В него включены 250 БТР M1117, 40 бронекатеров и 1,1 тысячи дронов Phoenix Ghost и системы ПВО Hawk. Кроме того, Киев получит 45 советских танков Т-72, модернизированных США вместе с Нидерландами и Чехией.

400 миллионов долларов составит новый пакет помощи США Украине

Синг добавила, что Вашингтон передаст Киеву часть танков до конца декабря. «Поставки предполагается завершить в 2023 году», — отметила она.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США поддержат любые решения о поставках танков Киеву. «Что касается танков, то у нас нет возражений», — сказал он.

Спецоперация России на Украине Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. «Работа будет проводиться планово», — отметил он. По словам Путина, на данный момент России мобилизовано 318 тысяч человек, 49 тысяч из которых уже выполняют боевые задачи.