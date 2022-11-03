Экс-советник главы Пентагона признал просчет США в оценке армии России

Полковник ВС США Макгрегор усомнился в способности НАТО победить российскую армию

Недооценка возможностей армии России является крупным просчетом со стороны США, которые считают, что смогут победить российских военных в случае прямого вмешательства Вашингтона в конфликт на Украине. Это признал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative.

«Белый дом, похоже, рассматривает возможность использования сил НАТО, в основе которых будут американские солдаты, против России», — заявил бывший офицер. По его мнению, американские генералы не смогут ожидать от своих союзников по альянсу такой же слаженности и морального духа, который есть сейчас у российских солдат и офицеров.

По оценке Макгрегора, такая военная авантюра может окончиться неудачей, которая еще больше надломит американское общество после позорного ухода из Ирака и Афганистана, и еще больше усугубит проблему с рекрутингом в Вооруженные силы США.

Ранее профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан назвал способ, который позволит сократить риск усиления конфликта между НАТО и Россией. По мнению Купчана, снизить вероятность эскалации конфликта поможет более активное участие США в формировании стратегических целей Украины