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01:06, 3 ноября 2022Мир

В США назвали способ снизить вероятность усиления конфликта НАТО и России

NYT: контроль США над боевыми действиями Киева позволит избежать конфликта с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан назвал способ, который позволит сократить риск усиления конфликта между НАТО и Россией. Об этом он написал в статье для издания The New York Times.

По мнению Купчана, снизить вероятность эскалации конфликта поможет более активное участие США в формировании стратегических целей Украины. «Чтобы снизить вероятность более широкого конфликта между НАТО и Россией, Вашингтону необходимо, чтобы Киев стал более прозрачным в отношении своих боевых планов, а американским официальным лицам нужно больше участвовать в принятии Киевом военных решений», — считает профессор.

Он добавил, что Киев способен совершить «стратегически неразумные» действия, которые приведут к ухудшению ситуации. «Соединенные Штаты избегают передачи систем вооружения, которые Киев мог бы использовать для нанесения ударов вглубь территории России», — говорится в публикации. Купчан подчеркнул, что избежать войны между НАТО и Россией удастся только в случае, если США будут принимать непосредственное участие в осуществлении оперативных планов Украины.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби указал, что США не стремятся к конфликту с Россией из-за Украины. Он также подчеркнул, что государство нацелено на переговорное решение относительно украинского кризиса.

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Варвара Кузьмина
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