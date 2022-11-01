Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:32, 1 ноября 2022Мир

В США высказались о решении кризиса на Украине

Координатор Совбеза Кирби заявил, что США ищут переговорного решения с Россией по Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США не ищут с Россией конфликта из-за Украины и нацелены на переговорное решение касательно украинского кризиса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби во время брифинга, передает ТАСС.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией. Народу России самому решать, кто должен быть в его руководстве», — высказался Кирби. Вместе с тем он подчеркнул, что Вашингтон продолжит помогать Киеву оружием, техникой и боеприпасами, чтобы Украина «смогла развить свои военные успехи на поле боя».

Ранее стало известно, что США возобновили инспекции по отслеживанию поставок и перемещения западного оружия на Украине, чтобы предотвратить попадание оружия на черный рынок и снижение боеспособности украинских подразделений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин назвал Эрдогану условия возобновления участия России в зерновой сделке
ВСУ обстреляли из минометов поселок в приграничном российском регионе
Представлен проект по бесперебойному получению энергии на Луне
В Москве перекрыли канал поставок наркотиков из США
Захарова дала дружеский совет для хорошего отпуска главе МИД Германии
Россиян предупредили о серьезной опасности недосыпа
Молдавия поблагодарила Румынию за помощь в снабжении граждан дровами
Предложение Путина по введению безвиза с иностранцами объяснили
Электронная сигарета внезапно загорелась в кармане покупателя
Путин призвал не превращать в рутину заботу о семьях мобилизованных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.