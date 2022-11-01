В США высказались о решении кризиса на Украине

Координатор Совбеза Кирби заявил, что США ищут переговорного решения с Россией по Украине

США не ищут с Россией конфликта из-за Украины и нацелены на переговорное решение касательно украинского кризиса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби во время брифинга, передает ТАСС.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией. Народу России самому решать, кто должен быть в его руководстве», — высказался Кирби. Вместе с тем он подчеркнул, что Вашингтон продолжит помогать Киеву оружием, техникой и боеприпасами, чтобы Украина «смогла развить свои военные успехи на поле боя».

Ранее стало известно, что США возобновили инспекции по отслеживанию поставок и перемещения западного оружия на Украине, чтобы предотвратить попадание оружия на черный рынок и снижение боеспособности украинских подразделений.