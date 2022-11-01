США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения оружия на Украине

Reuters: США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения западного оружия на Украине

США возобновили инспекции по отслеживанию поставок и перемещения западного оружия на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного американского чиновника.

Отмечается, что переброска большого количества оружия на Украину сопряжена с риском того, что оно «может попасть не в те руки».

При этом собеседник издания не привел никаких деталей этих инспекций и не раскрыл, где именно они проводятся. По его словам, это делается на безопасном расстоянии от мест, где непосредственно идут бои.

Представитель Соединенных Штатов подчеркнул, что всего таких инспекций было несколько. Он добавил, что официальные лица Украины их поддерживают и «демонстрируют прозрачность» того, как используется вооружение.

Ранее стало известно, что трое из четырех американцев считают, что США должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на угрозы России о ядерном оружии для защиты своей территории.

С начала марта 2022 года администрация Байдена предоставила Украине более 16,8 миллиарда долларов помощи в обеспечении безопасности.