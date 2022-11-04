США заявили о готовности поддержать любые решения о поставках танков Киеву

Госсекретарь Блинкен заявил о готовности поддержать любые решения о поставках танков Киеву

Власти США заявили о готовности поддержать поставки танков Украине любой страной и не возражают против такого решения. Об этом рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Что касается танков, то у нас нет возражений. В действительности мы поддержим любое государство, если оно решит [поставить Киеву танки]», — сказал Блинкен.

Ранее США объявили о выделении военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Уточняется, что в новый пакет помощи войдут 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, а также 1,1 тысячи дронов Phoenix Ghost и системы ПВО Hawk. Также Киев получит 45 советских танков Т-72, которые были модернизированы США совместно с Нидерландами и Чехией.