CBS News: США разместили в Румынии элитную 101-ю десантную дивизию для участия в учениях

США разместили в Румынии элитную 101-ю десантную дивизию для участия в учениях НАТО. Об этом сообщает CBS News.

Подразделение легкой пехоты, получившее прозвище «Кричащие орлы», обучено развертываться на любом поле боя в течение нескольких часов. Командиры дивизии заявили телеканалу, что прибыли для защиты территории НАТО. Однако, уточняют они, «если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу Украины».

По информации CBS News, учения будут проходить в нескольких километрах от украинской границы.

Всего для усиления восточного фланга НАТО в Европу с базы постоянной дислокации в Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, были переброшены около 4700 солдат. Их разместят на территории баз в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. «Кричащие орлы» появились в Европе впервые за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и НАТО.

Ядерные учения без боевого оружия

Плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) проходят в Европе с 17 по 30 октября. Военно-воздушные силы 14 стран НАТО проведут маневры с участием десятков самолетов над северо-западом Европы. В заявлении альянса говорится, что боевое оружие на плановых учениях задействовано не будет.

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что после переговоров министров обороны РФ и США в Москве надеются на получение разъяснений по поводу проводимых маневров НАТО.

Ядерная угроза

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может применить ядерное оружие лишь в «чрезвычайно отдаленных» обстоятельствах. Он подчеркнул, что НАТО будет внимательно следить за ядерными учениями России.

До этого генсек отказался сообщать конкретные меры, которые примет НАТО в случае использования Москвой ядерного оружия. Эту информацию он назвал привилегией, которую Россия не получит.

Позднее конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар указал, что, спровоцировав войну на Украине, президент США Джо Байден максимально приблизил мир к ядерному конфликту. «Прокси-война Байдена на Украине натравила ядерные державы друг на друга. Сейчас мы максимально близки к ядерному конфликту со времен холодной войны», — заявил он. Решение же Байдена провести в Европе учения НАТО по ядерному сдерживанию лишь подрывают перспективы мирного разрешения конфликта, добавил политик.