В НАТО оценили обстоятельства применения ядерного оружия

Генсек НАТО назвал чрезвычайно отдаленными обстоятельства применения ядерного оружия

НАТО может применить ядерное оружие лишь в «чрезвычайно отдаленных» обстоятельствах, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран организации. Трансляция доступна в Twitter.

«Обстоятельства, при которых НАТО будет вынуждена прибегнуть к ядерному оружию, чрезвычайно отдаленные», — оценил он, подчеркнув, что альянс будет внимательно следить за ядерными учениями России.

Ранее Столтенберг отказался сообщать России конкретные меры, которые примет НАТО в случае использования Москвой ядерного оружия. Эту информацию он назвал привилегией, которую Россия не получит.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров призвал перестать искусственно раздувать тему ядерной угрозы.