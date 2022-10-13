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18:37, 13 октября 2022Мир

В НАТО оценили обстоятельства применения ядерного оружия

Генсек НАТО назвал чрезвычайно отдаленными обстоятельства применения ядерного оружия
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Фото: Olivier Matthys / AP

НАТО может применить ядерное оружие лишь в «чрезвычайно отдаленных» обстоятельствах, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран организации. Трансляция доступна в Twitter.

«Обстоятельства, при которых НАТО будет вынуждена прибегнуть к ядерному оружию, чрезвычайно отдаленные», — оценил он, подчеркнув, что альянс будет внимательно следить за ядерными учениями России.

Ранее Столтенберг отказался сообщать России конкретные меры, которые примет НАТО в случае использования Москвой ядерного оружия. Эту информацию он назвал привилегией, которую Россия не получит.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров призвал перестать искусственно раздувать тему ядерной угрозы.

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Варвара Кошечкина
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