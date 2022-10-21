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20:55, 21 октября 2022Мир

В России понадеялись на разъяснения от США об учениях НАТО

Гаврилов понадеялся на разъяснение по поводу учений НАТО после переговоров Шойгу и Остина
СюжетУчения НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что после переговоров министров обороны РФ и США в Москве надеются на получение разъяснений по поводу проводимых сейчас учений НАТО. Его слова приводит ТАСС.

Ранее 21 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Российское ведомство уточнило, что они обсудили вопросы международной безопасности и ситуацию на Украине.

Плановые учения НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) проходят в Европе с 17 по 30 октября. Военно-воздушные силы НАТО проведут учения по ядерному сдерживанию с участием десятков самолетов над северо-западом Европы. В заявлении альянса говорится, что боевое оружие на плановых учениях задействовано не будет.

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Антон Похиляк
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