Страны НАТО проведут учения по ядерному сдерживанию

Учения НАТО по ядерному сдерживанию Стойкий полдень пройдут в Европе с 17 по 30 октября

Плановые учения НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) пройдут в Европе с 17 по 30 октября. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

Военно-воздушные силы НАТО проведут учения по ядерному сдерживанию с участием десятков самолетов над северо-западом Европы, начиная с понедельника, 17 октября 2022 года заявление НАТО

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может применить ядерное оружие лишь в «чрезвычайно отдаленных» обстоятельствах, подчеркнув, что альянс будет внимательно следить за ядерными учениями России.

До этого генсек отказался сообщать конкретные меры, которые примет НАТО в случае использования Москвой ядерного оружия. Эту информацию он назвал привилегией, которую Россия не получит.

Боевое оружие использоваться не будет

В заявлении НАТО говорится, что боевое оружие на плановых учениях задействовано не будет. Маневры продлятся до 30 октября, в них примут участие 14 стран и до 60 военных самолетов.

14 стран примут участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию

Учебные полеты будут осуществляться над Бельгией, Северным морем и Великобританией.

Учения не связаны с текущими политическими событиями

В заявлении Североатлантического альянса подчеркивается, что учения «Стойкий полдень» не связаны с текущими мировыми событиями.

Учения, которые пройдут до 30 октября, являются плановыми, регулярными и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями заявление НАТО

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщал, что НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию вопреки специальной военной операции России на Украине.

По словам генсека, это стандартное мероприятие, позволяющее убедиться, что ядерное сдерживание остается безопасным, надежным и эффективным. Отмена давно запланированных учений рискует получить крайне неверный посыл, добавил он.

Реакция МИД России

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва внимательно отслеживает учения НАТО рядом с российскими границами. Его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, регулярные учения «Стойкий полдень» подразумевают отработку ядерного компонента, в том числе с нарушением требований (Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Рябков пояснил, что речь идет о привлечении персонала из стран, не обладающих ядерным потенциалом, к учебно-тренировочной деятельности с ядерным оружием.

Но это только один небольшой элемент того, что натовцы осуществляют регулярно. Мы, безусловно, внимательно это отслеживаем и учитываем в подходе к данной тематике и пониманию того, что может происходит с натовской стороны Сергей Рябков замглавы МИД России

Дипломат добавил, что учения НАТО не являются чрезвычайной ситуацией, они происходят регулярно. По его словам, недооценивать их важность нельзя, особенно с учетом «агрессивной ядерной риторики, которую Россия слышит со стороны западных противников».

Ранее замглавы МИД припомнил Вашингтону Карибский кризис и обвинил США в стремлении к обретению решающего военно-стратегического превосходства. По словам дипломата, США, как и в период Карибского кризиса, не хотят учитывать озабоченности России.

