МИД России припомнил США Карибский кризис

Замглавы МИД России Рябков: США не учитывают озабоченности Москвы в сфере безопасности

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков припомнил Вашингтону Карибский кризис и обвинил США в стремлении к обретению решающего военно-стратегического превосходства. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, США, как и в период Карибского кризиса, не хотят учитывать озабоченности России.

«Цель та же — любыми методами обеспечить для США глобальное доминирование», — указал Рябков.

Замглавы МИД добавил, что главной проблемой Вашингтона является «патологическое нежелание признавать право других государств на защиту своих жизненно важных интересов». «Соответственно, аналогия с Карибским кризисом может быть в том, что и в начале 1960-х, и сейчас в Вашингтоне не считают важным учитывать законные озабоченности нашей страны, связанные с прямыми угрозами для ее безопасности», — заключил дипломат.

7 октября президента США Джо Байден заявил об угрозе «ядерного Армагеддона» для мира. Политик отметил, что такая вероятность возникла впервые со времен Карибского кризиса и подчеркнул, что если ситуация продолжит развиваться по нынешнему пути, то угроза станет реальной.