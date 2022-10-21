Шойгу поговорил c главой Пентагона

Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве, передает ТАСС.

Там уточнили, что главы оборонных ведомств провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы международной безопасности и ситуацию на Украине.

Последний раз Остин беседовал с Шойгу 13 мая — тогда разговор двух министров состоялся впервые с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Глава Пентагона призвал к немедленному прекращению огня на Украине, подчеркнув важность поддержки линий связи.

До начало СВО Ллойд в разговоре с Шойгу, который состоялся 18 февраля, призвал к «деэскалации, возвращению российских сил, окружающих Украину, на свои базы, а также к дипломатическому урегулированию».