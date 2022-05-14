Глава Пентагона провел переговоры с Шойгу

Глава Пентагона Остин провел телефонные переговоры с министром обороны России Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона в пятницу, 13 мая, сообщает РИА Новости.

13 мая министр обороны Ллойд Остин впервые с 18 февраля побеседовал с министром обороны России Сергеем Шойгу Пентагон

В ходе беседы Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине, подчеркнув важность поддержки линий связи. Во время предыдущего контакта с Шойгу в середине февраля он также потребовал от России отвести войска, а также призвал к дипломатическому урегулированию.

Оценка США

По словам представителя американского оборонного ведомства, первый разговор между Остином и Шойгу, состоявшийся после начала российской спецоперации на Украине, длился около часа, однако не привел к разрешению спорных вопросов, пишет Reuters.

Данный разговор между руководителями военных ведомств двух стран не привел к разрешению каких-либо [спорных] вопросов или изменениям в действиях России на Украине источник Reuters в Пентагоне

Тем не менее в российском оборонном ведомстве заявили, что в рамках переговоров были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности.

Вооружения для «самозащиты»

Днем ранее Остин рассказал, что Вашингтон вместе со своими союзниками вынуждены помочь Киеву путем поставок новых вооружений для «самозащиты», поскольку Россия якобы начала «новую, не менее опасную фазу» военной спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

Российское вторжение вступило в новую, не менее опасную фазу. Однако мы продолжим работать вместе и решительно, чтобы дать Украине то, что ей нужно для самозащиты сейчас и в будущем

Ллойд Остин министр обороны США

При этом шеф Пентагона потребовал от Киева контроля за передаваемым оружием. Остин подчеркнул, что украинским властям уже заявили о необходимости подотчетности за тем, как размещается поставляемое Соединенными Штатами оружие.

Запрет о передаче разведданных Украине

12 мая администрация США разработала руководство по обмену разведданными с Украиной, которое направлено на то, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Документ наложил запрет на два вида информации, которые Соединенные Штаты могут передавать Киеву — это сведения российском военном руководстве и это любые данные, которые могут помочь атаковать российские цели вне Украины, пишет газета Washington Post.

По информации официальных лиц, документ предназначен для сотрудников разведки на рабочем уровне и накладывает два широких запрета на категории данных, которыми США могут делиться с Украиной Washington Post

Первый запрет касается любых сведений, которые «помогли бы лишить жизни представителей российского командования». Источники газеты утверждают, что он распространяется в том числе на министра обороны России Сергея Шойгу и главу Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова. Вторая категория информации — это любые данные, способные «помочь Украине атаковать российские цели за пределами украинской территории».

5 мая стало известно, что Вашингтон передал Киеву разведывательные данные, которые привели к гибели российских военных.