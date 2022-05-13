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Шойгу провел переговоры с министром обороны США

МО РФ сообщило, что Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны США Остином
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом журналистам сообщили в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что в рамках переговоров были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, в том числе ситуация на Украине.

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Ранее пресс-секретарь Пентагона сообщил, что руководители ведомств пообщались впервые с 18 февраля. В ходе беседы Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине, а также подчеркнул важность поддержки линий связи.

12 мая шеф Пентагона заявил, что США вместе со своими союзниками вынужден помочь Украине путем поставок новых вооружений для «самозащиты». «Российское вторжение вступило в новую, не менее опасную фазу», — уточнил он. В тот же день стало известно, что Вашингтон разработал руководство по обмену разведданными с Киевом.

Предыдущий контакт руководителей ведомств состоялся в середине февраля, до начала российской специальной военной операции. Тогда американский министр призвал РФ к деэскалации и отводу войск от украинской границы, а также к дипломатическому урегулированию.

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Сергей Истомин
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