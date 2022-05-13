Шеф Пентагона провел переговоры с Шойгу

Глава Пентагона Остин провел переговоры с министром обороны России Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона в пятницу, 13 мая, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что руководители ведомств пообщались впервые с 18 февраля. В ходе беседы Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине, а также подчеркнул важность поддержки линий связи.

Днем ранее шеф Пентагона заявил, что Вашингтон вместе со своими союзниками вынужден помочь Киеву путем поставок новых вооружений для «самозащиты». «Российское вторжение вступило в новую, не менее опасную фазу», — объяснил он.

Тогда же стало известно, что администрация США разработала руководство по обмену разведданными с Украиной. Документ наложил запрет на два вида информации, которые Вашингтон может передавать Киеву: это сведения о российском военном руководстве — распространяется в том числе на Сергея Шойгу и главу Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова — и любые данные, которые могут помочь атаковать российские цели вне Украины.

Предыдущий контакт Шойгу и Остина состоялся в середине февраля, до начала российской спецоперации. Тогда американский министр призвал российскую сторону к деэскалации и отводу войск от украинской границы, а также к дипломатическому урегулированию.