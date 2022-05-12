США запретили передавать Киеву данные о военном руководстве России

WP: США запретили передавать Киеву разведданные о командирах РФ и целях вне Украины

Администрация США разработала руководство по обмену разведданными с Украиной, которое направлено на то, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Документ наложил запрет на два вида информации, которые Соединенные Штаты могут передавать Киеву — это сведения российском военном руководстве и это любые данные, которые могут помочь атаковать российские цели вне Украины, пишет газета Washington Post.

«По информации официальных лиц, документ предназначен для сотрудников разведки на рабочем уровне и накладывает два широких запрета на категории данных, которыми США могут делиться с Украиной», — отмечает издание.

Так, первый запрет касается любых сведений, которые «помогли бы лишить жизни представителей российского командования». Источники газеты утверждают, что он распространяется в том числе на министра обороны России Сергея Шойгу и главу Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова.

Вторая категория информации — это любые данные, способные «помочь Украине атаковать российские цели за пределами украинской территории». США приняли его для того, чтобы не стать соучастниками ударов, которые Киев потенциально может нанести по территории России, пишет издание.

5 мая стало известно, что Вашингтон передал Киеву разведывательные данные, которые привели к гибели российских военных. Такую информацию опубликовала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц. Там утверждают, что США передают Украине сведения о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн.

27 апреля сообщалось, что США сняли ряд ограничений на передачу разведывательных данных Киеву. Такой шаг предприняли после соответствующего конфиденциального обращения члена комитета по разведке палаты представителей Конгресса США к администрации президента. Предполагается, что расширение обмена разведданными поможет Украине «защищать и потенциально возвращать территории», где в настоящее время ведутся боевые действия.